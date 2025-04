Lanazione.it - Concorso musicale Città di Scandicci: termine prorogato al 30 aprile

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 242025 - Record di iscrizioni per il 14esimoInternazionaledi”, in programma a(Firenze) dall’11 al 18 maggio 2025. Sono 4.000 i giovani musicisti – in rappresentanza di ben undici regioni italiane – che hanno aderito all’iniziativa. Per venire incontro alle tante richieste, ilper l’iscrizione è statoal 30. Gli interessati possono consultare il sito www..it e compilare il modulo presente in home page. Sono previste sezioni per solisti, duo e piccoli gruppi, ensemble, cori, orchestre e bande musicali. La manifestazione offrirà anche concerti, momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, masterclass di musicisti di fama come Giuseppe Scarpato e Peppe Vessicchio, che sarà anche presidente di giuria della sezione canto.