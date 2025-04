Conclave il giallo dei 13 cardinali di troppo su 133 E a Santa Marta ci sono pochi posti chi potrebbe essere escluso

sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae. Ilmessaggero.it - Conclave, il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe essere escluso Leggi su Ilmessaggero.it Con la cerimonia di inizio sede vacante,stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae.

Il dibattito sulla possibile Rinuncia al Ministero petrino (questa la dicitura canonicamente corretta) di Francesco che ha preso piede negli ultimi giorni pone degli interrogativi a cui non possiamo sottrarci.

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Conclave, la mappa dei cardinali: i 135 elettori arrivano da Paesi marginali, metropoli penalizzate; Becciu, lo scardinalato potrebbe entrare in Conclave. Il giallo sul voto e il rischio di una nuova ondata di complottismo; Chi sceglierà il Papa, i 135 cardinali favoriti con diritto di voto; Papa Francesco è morto, attesa per il Conclave: chi sono i papabili; Conclave, quanto può durare? Dai 5 giorni di Pio X ai 14 scrutini per Pio XI: le elezioni dei papi negli ultim.

Scrive romatoday.it: Conclave: chi sono i cardinali elettori, da dove vengono e chi li ha ordinati - Il più giovane è il cardinale Mykola Bychok, vescovo eparchiale di Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini, in Australia. Nato il 13 febbraio 1980 a Ternopil, in Ucraina, il cardinale Bychok ...

informazione.it scrive: Come si elegge il Papa: dal Conclave alla fumata bianca, chi sono i 138 cardinali al voto - L'elezione del Papa, oggi regolata da norme stringenti e simboli potenti, affonda le radici in una storia millenaria. Nei primi secoli del cristianesimo, il vescovo di Roma veniva scelto dall'intera c ...

msn.com scrive: Francesco dopo il nuovo Concistoro, tra cardinali papabili (e conclavi "solo" cinematografici) - Il Collegio cardinalizio si compone oggi di 253 cardinali, di cui 140 elettori in un futuro Conclave e 113 non elettori. Colpisce il numero particolarmente alto a cui arrivano i possibili elettori ...