Repubblica.it - Conclave, il dilemma Becciu: “Io escluso dal collegio, ma ho diritto a eleggere il nuovo Papa”

Leggi su Repubblica.it

Condannato per l’acquisto di un palazzo a Londra con i fondi della Segreteria di Stato, perse i diritti connessi al cardinalato: “Ma non c’è alcun impedimento formale per partecipare al