Concerto Primo Maggio a Roma e l'atteso Uno Maggio Taranto: anticipazioni e cantanti

Ilè la festa dei lavoratori ma questa data nel nostro Paese è da sempre sinonimo di musica, allegria e concerti. In tutta Italia, infatti, non mancano le manifestazioni di piazza che raccolgono giovani e meno giovani sotto a palchi festosi. Le più importanti – per dimensione della kermesse e anche per la storia che c’è dietro – sono soprattutto due: lo storico ‘ne’ di Piazza San Giovanni ae ilorganizzato adal 2013 per accendere i riflettori sulla cittadina pugliese e sui problemi legati all’Ilva.Le line-up delle manifestazioni sono ogni anno ricche di grandi nomi, big musicali ma anche tanti giovanissimi esordienti che utilizzano questi palchi per arrivare al grande pubblico. Ecco chi vedremo nelle due kermesse nel 2025.Anche per quest’anno sul palco delne di Piazza San Giovanni – promosso da CGIL, CISL e UIL – vedremo Noemi, Ermal Meta e Big Mama a condurre l’intera giornata.