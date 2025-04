Conceicao clamoroso sfogo dopo Inter Come due giorni fa

Inter che contro il suo Milan non è riuscita mai a vincere. Sergio Conceincao è un po' la criptonite di Simone Inzaghi, che contro di lui è quasi sempre caduto. I rossoneri dopo il 3-0 contro i nerazzurri sono potuti entrare in finale di Coppa Italia, e il portoghese, dopo la sfida, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Pressing su Mediaset: "Avevo le stesse sensazioni che avevo prima dell'Atalanta, i piccoli dettagli sono importanti — le sue parole — Mi è piaciuto l'atteggiamento, l'ambizione, la solidità della squadra. Nell'Intervallo abbiamo cercato di migliorare due tre aspetti e alla fine abbiamo fatto un secondo tempo di grandissimo livello".Nonostante un elogio ai suoi giocatori ma, Conceincao li ha anche bacchettati: "I giocatori meritano elogi, perché a volte in campionato non abbiamo dimostrato qualità — dice — Ma le qualità tecniche devono essere corredate da umiltà e voglia di vincere in ogni azione della partita".

