Con me c’era pure mio figlio Lui gli disse di fare il bravo

Ilgiorno.it - "Con me c’era pure mio figlio. Lui gli disse di fare il bravo" Leggi su Ilgiorno.it "Certo che mi ricordo, fu un incontro emozionante". L’avvocato Antonino Andronico, diacono della chiesa di San Bernardino, rammenta quel 15 aprile 2023 quando con la Diocesi di Crema raggiunse Roma per partecipare a un’udienza del Papa in cui i cremaschi avrebbero voluto ringraziarlo per la canonizzazione del beato Alfredo Cremonesi. Fu una mattinata rocambolesca. Su Roma si era scatenato un temporale con pioggia fitta e pochi erano preparati a questa evenienza. L’appuntamento era per le 11 nell’aula Paolo VI. Tuttavia, mentre una parte era rimasta a guardare Roma anche sotto la pioggia, un’altra si era rifugiata nell’aula con largo anticipo. E fu una fortuna, perché Papa Francesco arrivò all’appuntamento prima delle 10 e i cremaschi che erano lì godettero della sua vista e della sua benedizione.

