Con Maria… Shaila Gatta di nuovo in tv dopo il Grande Fratello ecco dove la vedremo Fan increduli

dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Shaila Gatta ha espresso il desiderio di tornare nel programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo: Amici di Maria De Filippi. Durante una diretta su Instagram, la ballerina ha condiviso con i fan la sua aspirazione di ritornare nel talent show, questa volta nel ruolo di professionista. Shaila ha dichiarato: "Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato, sarebbe un sogno anche quello. Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare, anche quando uno dice: ma sì, hai dieci anni di carriera. vent'anni. Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da realizzare". La carriera di Shaila Gatta è iniziata proprio ad Amici, dove ha partecipato come allieva. Successivamente, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, tra cui il Festival di Sanremo, Ciao Darwin e Striscia la Notizia, dove ha ricoperto il ruolo di velina.

