Comuni cooperazione Italia Germania torna il Premio dei Presidenti

Premio dei Presidenti”, iniziativa congiuntamente promossa dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale Italiano. Il bando è finalizzato a incentivare e valorizzare la cooperazione tra Comuni Italiani e tedeschi, attraverso la selezione e premiazione di progetti elaborati congiuntamente nell’ambito di gemellaggi o partenariati già esistenti. Il bando intende favorire la realizzazione di iniziative che promuovano l’integrazione europea, la partecipazione giovanile, il dialogo tra generazioni, l’impegno civico, la sostenibilità, la cultura della memoria e la creazione di spazi pubblici, sia fisici che virtuali, concepiti come luoghi di incontro, scambio e interazione. Leggi su Ildenaro.it Fino al 30 aprile è possibile partecipare alla III edizione del “dei”, iniziativa congiuntamente promossa dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e dal Ministero degli Affari Esteri e dellaInternazionaleno. Il bando è finalizzato a incentivare e valorizzare latrani e tedeschi, attraverso la selezione e premiazione di progetti elaborati congiuntamente nell’ambito di gemellaggi o partenariati già esistenti. Il bando intende favorire la realizzazione di iniziative che promuovano l’integrazione europea, la partecipazione giovanile, il dialogo tra generazioni, l’impegno civico, la sostenibilità, la cultura della memoria e la creazione di spazi pubblici, sia fisici che virtuali, concepiti come luoghi di incontro, scambio e interazione.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Al via la III Edizione del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania; III Edizione del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania; Il “Whatever it takes” della Difesa europea parte dall’anno zero; (Dis)Unione militare L’esercito Ue resta un’utopia, e ancora non esistono alternative concrete; I riconoscimenti 'Premio dei Presidenti' cooperazione comunale Italia e Germania - II edizione.

Lo riporta msn.com: I dazi di Trump sono un'occasione per Italia e Germania - Questa interdipendenza esistente fornisce la base per una cooperazione ... di tali costi. Italia e Germania potrebbero sviluppare una strategia energetica comune specificamente mirata al settore ...

Risulta da 9colonne.it: ITALIA-GERMANIA: TORNA 'PREMIO DEI PRESIDENTI' PER COOPERAZIONE COMUNALE - 11 apr - Fino al prossimo 30 aprile è possibile partecipare alla III edizione del "Premio dei Presidenti", iniziativa congiuntamente promossa dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e dal ...

Riporta interris.it: Comuni calabresi, appello per i treni veloci - Quanto le multe stradali fruttano ai Comuni Nel 2023 gli incassi dei principali ... Il “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” Il “Premio dei Presidenti per la ...