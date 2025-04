Comunali Fantasia ritira la candidatura a sindaco per sostenere Salis

Fantasia, ha ritirato la propria candidatura a sindaco per il Partito Socialista Unitario e ha deciso di sostenere la coalizione di centrosinistra e la candidatura di Silvia Salis. "Forte condivisione su agenda sociale, attenzione alle fasce più deboli, sport e una visione di città. Genovatoday.it - Comunali, Fantasia ritira la candidatura a sindaco per sostenere Salis Leggi su Genovatoday.it Christian, hato la propriaper il Partito Socialista Unitario e ha deciso dila coalizione di centrosinistra e ladi Silvia. "Forte condivisione su agenda sociale, attenzione alle fasce più deboli, sport e una visione di città.

