Como Inter Fabregas perde un big i nerazzurri potrebbero giocarsi lo scudetto nel derby lombardo

Como Inter senza Diao, i lombardi annunciano l'infortunio dell'esterno offensivo che sarà out fino al termine della stagione

Como Inter senza Diao, l'esterno offensivo di Fabregas si è infortunato nell'allenamento di ieri e ha concluso in anticipo la sua stagione.

LA NOTA UFFICIALE – «Como 1907 conferma che Assane Diao ha subito un infortunio al piede destro durante l'allenamento di ieri. A seguito di una valutazione medica, è stato sottoposto con successo a un Intervento di osteosintesi del quinto metatarso del piede destro».

«Assane non sarà disponibile per il resto della stagione. L'Intervento è riuscito perfettamente e il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione. Tutto il Club è al fianco di Assane in questo periodo e non vediamo l'ora di rivederlo in campo, più forte che mai, nella prossima stagione»

Assane Diao quindi sarà assente nella partita contro l'Inter, in programma al Sinigaglia in programma il 25 maggio.

