Como fugge al alt dei poliziotti con la droga in auto 20enne denunciato per spaccio e resistenza

Si legge su virgilio.it: Como, fugge all'alt dei poliziotti con la droga in auto: 20enne denunciato per spaccio e resistenza - Un 20enne di Faloppio è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo un inseguimento a Como. Droga e contanti trovati nell'auto.

Riporta primacomo.it: Fugge all’alt della Polizia, in auto aveva mezzo etto di droga: denunciato 20enne - Il giudice lo aveva posto in prova a seguito di una condanna per droga, ma continuava a spacciare: denunciato un 20enne residente a Faloppio.

Scrive msn.com: Non si ferma all’alt della polizia ma imbocca una strada chiusa e tenta la fuga a piedi: in auto trovata droga, denunciato - Colverde, dai controlli è emerso che il 20enne di Faloppio, con precedenti per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti, era già sottoposto alla messa alla prova, che prevedeva 9 mesi di lav ...