Cominciano le manutenzioni straordinarie si parte con asfaltatura della strada del Ponte Darwin

manutenzioni straordinarie su strade, marciapiedi e pavimentazioni, un ambito su cui si è voluto fortemente investire nell’ultimo bilancio comunale. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità urbana, rispondendo alle segnalazioni e alle. Padovaoggi.it - Cominciano le manutenzioni straordinarie, si parte con l'asfaltatura della strada del Ponte Darwin Leggi su Padovaoggi.it Inizia la stagione dellesu strade, marciapiedi e pavimentazioni, un ambito su cui si è voluto fortemente investire nell’ultimo bilancio comunale. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la qualitàviabilità urbana, rispondendo alle segnalazioni e alle.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Cominciano le manutenzioni straordinarie, si parte con l'asfaltatura della strada del Ponte Darwin; Con i soldi del PalaPentassuglia il restyling delle strade in città; Sassari, PalaSantoru al buio da quattro mesi; Ponte sullo Stretto, nel 2024 si comincia ma è una finta partenza: si costruiranno soltanto le casette degli operai ·.

Riporta ravennanotizie.it: Ravenna. Manutenzioni straordinarie, asfaltature e bonifiche da radici per oltre 11milioni 500mila euro - Sono in corso o stanno per iniziare sul territorio comunale di Ravenna numerosi interventi che riguardano soprattutto manutenzioni straordinarie ... in questa prima parte dell’anno, lavori ...