Come sta Vieri dopo il malore alle Maldive la moglie Costanza 8220Ai polmoni c8217era un rumorino8221

dopo il video condiviso sui social, l'ex attaccante ha postato un'immagine che dice tutto su quali sono le sue condizioni dopo lo spavento. "Poverino, questa vacanza se l'è fatta praticamente a letto. È stato veramente male". Leggi su Fanpage.it il video condiviso sui social, l'ex attaccante ha postato un'immagine che dice tutto su quali sono le sue condizionilo spavento. "Poverino, questa vacanza se l'è fatta praticamente a letto. È stato veramente male".

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Come sta Vieri dopo il malore alle Maldive, la moglie Costanza: Ai polmoni c'era un rumorino; Christian Vieri, malore alle Maldive: Il polmone destro fischia.... Come sta l'ex calciatore; Vieri in ospedale alle Maldive, come sta: «Un polmone sta bene, l'altro fischia». Torna in Italia; Christian Vieri, malore alle Maldive: Costanza Caracciolo rivela un problema al polmone; Christian Vieri, malore alle Maldive: «Un polmone sta bene, ma l’altro ‘fischia’ un po’». Come sta l'ex calcia.

Lo riporta ilgiorno.it: Bobo Vieri, il sorriso (e il ciuffo) dopo lo spavento e il ricovero alle Maldive: “È arrivato Elvis!” - Come sta Christian Vieri, l’ex attaccante di Inter e Milan in ospedale con dolori alle ossa e problemi polmonari. La foto su Instagram in stile rock and roll: spavento alle spalle, il calciatore sta b ...

Risulta da msn.com: Christian Vieri, malore alle Maldive: “Il polmone destro fischia…”. Come sta l’ex calciatore - (Adnkronos) – Disavventura per Christian Vieri. L'ex calciatore, in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel, si è trovato costretto a rientrare in Italia ...

msn.com scrive: Vieri: «Un polmone sta bene, l'altro fischia». Malore alle Maldive, torna in Italia - L'ex attaccante Christian Vieri, in vacanza con Costanza Caracciolo e le figlie, è stato male alle Maldive: «Avevo già tosse e dolori alle ossa, mi hanno prescritto un antidolorifico». Oggi il rientro ...