Come sta Shade il cantante rompe il silenzio dopo l’infezione ai polmoni

