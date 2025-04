Come e perché devi mettere in sicurezza le fondamenta di casa

casa può avere tanti significati. Il più immediato ci fa pensare al luogo fisico nel quale abbiamo scelto di vivere, dove ogni giorno ci prendiamo cura di noi stesse e della nostra famiglia. Ci fa pensare a quelle mura solide, di cui abbiamo scelto il colore e su cui abbiamo appeso foto e ricordi, che hanno accolto ogni momento della nostra esistenza. La casa è, in sostanza, un approdo accogliente, un nido, uno spazio protetto: un posto sicuro.C’è però da sottolineare che la parola sicurezza non indica solo un concetto astratto: quando parliamo di casa Come luogo fisico per noi e i nostri cari, le sue sfumature diventano concrete, perché nel calore domestico cerchiamo soprattutto il benessere nel quale la nostra famiglia merita di vivere. Per tutelare questo nostro diritto è bene fare caso a tutti i segnali d’allarme curando il consolidamento strutturale, una soluzione che garantisca proprio la sicurezza della nostra casa. Dilei.it - Come e perché devi mettere in sicurezza le fondamenta di casa? Leggi su Dilei.it Lo sappiamo bene: la parolapuò avere tanti significati. Il più immediato ci fa pensare al luogo fisico nel quale abbiamo scelto di vivere, dove ogni giorno ci prendiamo cura di noi stesse e della nostra famiglia. Ci fa pensare a quelle mura solide, di cui abbiamo scelto il colore e su cui abbiamo appeso foto e ricordi, che hanno accolto ogni momento della nostra esistenza. Laè, in sostanza, un approdo accogliente, un nido, uno spazio protetto: un posto sicuro.C’è però da sottolineare che la parolanon indica solo un concetto astratto: quando parliamo diluogo fisico per noi e i nostri cari, le sue sfumature diventano concrete,nel calore domestico cerchiamo soprattutto il benessere nel quale la nostra famiglia merita di vivere. Per tutelare questo nostro diritto è bene fare caso a tutti i segnali d’allarme curando il consolidamento strutturale, una soluzione che garantisca proprio ladella nostra

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Come e perché devi mettere in sicurezza le fondamenta di casa?; Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, mozione in consiglio: Ridurre le spese militari globali; La sicurezza parte dalle fondamenta: Intervista a Stefano Paoloni, segretario generale del SAP; Sanità, Giuliano (UGL): “Operatori fondamenta del SSN”; “Noi che veniamo da lontano”, lo spot della filiera delle costruzioni tra progresso e tradizione.

Segnala deabyday.tv: Come mettere in sicurezza porte e finestre - Devi prendere le giuste precauzioni come ad esempio fare installare un buon sistema antifurto oppure mettere in sicurezza porte e finestre. Per rendere più sicura una porta, a meno che tu non ne ...