Colto da malore in casa muore 44enne lascia quattro figli piccoli

44enne sarebbe stato Colto da un improvviso malore all’interno della sua abitazione situata nel centro storico.I soccorsiL’uomo, che viveva con i quattro figli minorenni in una casa assegnata dal Comune, è stato condotto in ospedale dai. Salernotoday.it - Colto da malore in casa: muore 44enne, lascia quattro figli piccoli Leggi su Salernotoday.it Tragedia, oggi, ad Altavilla Silentina, dove unsarebbe statoda un improvvisoall’interno della sua abitazione situata nel centro storico.I soccorsiL’uomo, che viveva con iminorenni in unaassegnata dal Comune, è stato condotto in ospedale dai.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Colto da malore in casa: muore 44enne, lascia quattro figli piccoli; Malore improvviso in casa, muore una ragazza di 20 anni a Cupello; Colto da malore in casa di un transessuale: muore sessantenne; Colto da malore in casa, muore a 32 anni. La Procura apre un’inchiesta; Colto da malore in casa, muore giovane di 37 anni.

Lo riporta ilgranchio.it: Colto da malore in casa di un transessuale: muore sessantenne - L’uomo si era recato presso l’abitazione di un transessuale quarantenne brasiliano per trascorrere la notte quando è stato colto da malore. Immediato l’allarme ... era stato trasformato da tempo in ...

Risulta da msn.com: Colto da malore, crolla a terra e sbatte la testa in un mobile: trovato morto in casa. Era deceduto da giorni - ANCONA - Da giorni non rispondeva al telefono e dall'appartamento iniziava ad uscire uno sgradevole odore. Così i vicini si sono preoccupati ed hanno dato l'allarme. Quando i ...

Segnala ilgiornalelocale.it: Tragedia a tavola, colta da malore muore in agriturismo nel giorno di Pasqua - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia per una famiglia di Pozzuoli in gita in Irpinia per celebrare la Pasqua.