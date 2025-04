Colpo di tosse e lancio di droga dal balcone

Colpo di tosse. A quel punto si metteva in moto la "squadra": un uomo – marocchino di 49 anni – aveva il compito di gettare l'involucro dal balcone. Il complice, sempre italiano, di 59, lo raccoglieva e lo consegnava al cliente di turno, che venerdì alle 15.30 era un trentottenne. Cosa c'era dentro la busta trasparente? droga. Avuta per 20 euro. Il sistema è stato smascherato dagli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Monforte, coordinati dal dirigente Antonio D'Urso, che si sono appostati in via Etruschi, tra i civici 2 e 6, dopo una segnalazione di "spaccio". Nell'appartamento del marocchino c'erano 7 dosi di cocaina, 40 euro e un bilancino. Il 49enne, già ai domiciliari, e il 59enne, sono stati arrestati per spaccio, mentre l'acquirente è stato denunciato.

