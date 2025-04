Colpo di scena Napoli affare low cost c’è il nome a sorpresa

Napoli studia già i prossimi colpi: nel mirino un giocatore della Premier League.A Napoli il sogno scudetto è sempre più vivo. Gli uomini guidati da Antonio Conte stanno crescendo settimana dopo settimana e finalmente il duro lavoro sta ripagando. Le distrazioni dell'Inter hanno infatti permesso al Napoli di recuperare il distacco tra il primo e il secondo posto: adesso dipenderà tutto dagli azzurri.In attesa che il campionato termini, Manna e tutta la dirigenza del Napoli sono già al lavoro per individuare i profili più adatti al gioco di Antonio Conte. È lunga la lista dei giocatori costantemente monitorati dal Napoli: uno degli obiettivi più interessanti viene dalla Premier League.Forte interesse del Napoli per Hudson-OdoiIl Napoli continua a monitorare vari giocatori per l'attacco: in particolare il club azzurro è rimasto colpito da Hudson-Odoi, perno offensivo del Nottingham Forest.

Napoli, la cessione adesso è ufficiale: il calciatore si trasferisce lontano dall’Europa Il Napoli è reduce dal pareggio contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. Sono due, ora, i pari consecutivi per gli azzurri. Una doppia frenata proprio nel momento in cui andava spinto il piede sull’acceleratore, complice la sconfitta dell’Inter a Firenze nella gara di recupero. Ed invece i partenopei sono lì, non hanno allungato ma, anzi, hanno la possibilità di veder avvicinare l’Inter a -1 in ... 🔗rompipallone.it

In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

In casa Napoli, in attesa del match con l’Inter, bisogna registrare un importantissimo ribaltone di Antonio Conte. Dopo un mese di febbraio davvero traumatico, vedi i tre pareggi rimediati ed il ko con il Como, il Napoli di Antonio Conte è ormai pronto per una gara davvero fondamentale. Tra circa tre ore, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗tvplay.it

Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni: l’incredibile proposta infiamma il mercato - Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni. La voce di mercato che può cambiare tutto. In attesa di conoscere il nome del nuovo DS del Milan e di chi siederà in pa ... 🔗msn.com

Colpo di scena Napoli, doppio ribaltone per Monza: le scelte di Conte - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante colpo di scena. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un’altra gara molto importante. Sabato sera, infatti, i partenopei giocherann ... 🔗informazione.it

Colpo di scena scudetto Inter-Napoli? Rimedio: "Può accadere di nuovo dopo 61 anni" - Corsa scudetto aperta più che mai, adesso, dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. E ora le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte sono a pari punti. Alberto Rimedio, giornalista, è intervenuto ... 🔗informazione.it