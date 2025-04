Colpisce la moglie a martellate e si lancia nel vuoto

moglie a martellate e poi si è suicidato. Il fatto è accaduto a Torre Annunziata. I carabinieri sono intervenuti in via Carminiello al civico 9. Da una prima sommaria ricostruzione, un anziano di 91 anni per cause in corso di accertamento ha aggredito la coniuge 78enne colpendola con un martello e poi si è lanciato dal balcone del loro appartamento al quinto piano, suicidandosi. Personale del 118 ha trasferito la donna in codice rosso all'ospedale di Castellammare di Stabia ancora vigile e con trauma cranico. Agi.it - Colpisce la moglie a martellate e si lancia nel vuoto Leggi su Agi.it AGI - Un uomo nel Napoletano ha aggredito lae poi si è suicidato. Il fatto è accaduto a Torre Annunziata. I carabinieri sono intervenuti in via Carminiello al civico 9. Da una prima sommaria ricostruzione, un anziano di 91 anni per cause in corso di accertamento ha aggredito la coniuge 78enne colpendola con un martello e poi si èto dal balcone del loro appartamento al quinto piano, suicidandosi. Personale del 118 ha trasferito la donna in codice rosso all'ospedale di Castellammare di Stabia ancora vigile e con trauma cranico.

