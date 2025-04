Collasso sul palco per Santana

Santana, che l'altroieri è stato costretto a rinviare un concerto a San Antonio in Texas. Il celebre musicista è stato portato in ospedale in osservazione a causa di uno stato di disidratazione.«È con profonda delusione che devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato», ha dichiarato Jensen Communications. «Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre, ndr) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un episodio che è stato identificato come disidratazione. Per eccesso di cautela e per la salute del signor Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la più prudente. Sta bene e non vede l'ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti. Grazie mille a tutti per la comprensione.

