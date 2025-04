Clamoroso prima di Bologna Empoli dagli spalti una bestemmia prima del minuto di silenzio per Papa Francesco

Bologna Empoli, Clamoroso al Dall’Ara: uno spettatore ha gridato una bestemmia prima del minuto di raccoglimento per ricorda Papa Francesco prima del calcio d’inizio di Bologna Empoli di Coppa Italia c’è stato il minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. I microfoni di Sportmediaset però hanno accidentalmente catturato uno spettatore che nel momento dell’annuncio del . Calcionews24.com - Clamoroso prima di Bologna Empoli: dagli spalti una bestemmia prima del minuto di silenzio per Papa Francesco Leggi su Calcionews24.com al Dall’Ara: uno spettatore ha gridato unadeldi raccoglimento per ricordadel calcio d’inizio didi Coppa Italia c’è stato ildi raccoglimento per ricordare. I microfoni di Sportmediaset però hanno accidentalmente catturato uno spettatore che nel momento dell’annuncio del .

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ne parlano su altre fonti: Coppa Italia. Clamoroso a Torino: l’Empoli batte la Juventus e conquista una storica semifinale; Coppa Italia, Juventus-Empoli 3-5 dcr: i toscani volano in semifinale per la prima volta nella loro storia, bianconeri fuori ai rigori; Clamoroso a Torino: l'Empoli elimina la Juventus e va in semifinale contro il Bologna; Clamoroso allo Stadium: l'Empoli batte la Juventus ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia! Decisivi gli errori di Vlahovic e Yildiz; Coppa Italia, Juventus-Empoli: clamoroso all'Allianz Stadium, bianconeri fuori ai rigori.

Scrive calcionews24.com: Clamoroso prima di Bologna Empoli: dagli spalti una bestemmia prima del minuto di silenzio per Papa Francesco - Bologna Empoli, clamoroso al Dall’Ara: uno spettatore ha gridato una bestemmia prima del minuto di raccoglimento per ricorda Papa Francesco Prima del calcio d’inizio di Bologna Empoli di Coppa Italia ...

Lo riporta ansa.it: Coppa Italia: alle 21 la semifinale Bologna-Empoli DIRETTA - Attesa a Bologna per la semifinale di Coppa Italia.

Riporta ansa.it: Coppa Italia: in campo Bologna-Empoli 0-0 DIRETTA E FOTO - Semifinale di ritorno, all'andata 3-0 per i rossoblu. Italiano: 'Voglio portare 30mila bolognesi a Roma. Serve una partita senza sciocchezze' (ANSA) ...