Cina: scienziati stranieri ottengono accesso a campioni lunari Chang'e-5 per ricerca

L’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) oggi ha annunciato che aglidi istituzioni di Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Regno Unito e Stati Uniti e’ stata concessa la possibilita’ di prendere in prestito iraccolti dalla missione-5 per lascientifica. In occasione della cerimonia per la Giornata cinese dello spazio a Shanghai, l’agenzia ha annunciato che sette istituzioni di sei Paesi sono state autorizzate a prendere in prestito i. Tra le istituzioni autorizzate figurano l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) in Francia, l’Universita’ di Colonia in Germania, l’Universita’ di Osaka in Giappone, la Commissione pakistana per lasullo spazio e l’atmosfera superiore (SUPARCO), la Open University nel Regno Unito, la Brown University negli Stati Uniti e la State University of New York at Stony Brook negli Stati Uniti.