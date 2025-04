Romadailynews.it - Cina: Corridoio di Hexi, un viaggio nell’antico hub di Via della seta

Leggi su Romadailynews.it

Al termine del suonella provincia cinese del Gansu, la giornalista di Xinhua Maria Alekseeva e’ rimasta affasta dalle grotte del tempio di Mati, risalenti a 1600 anni fa, dalle drammatiche sfumature delle formazioni terrestri di Danxia a Zhangye, e dall’arte e dalla cultura dell’antica Dunhuang.Ogni sito svela un capitolo del passato deldi, un tempo vivace arteria dell’antica Via. Sempre piu’ visitatori internazionali vengono qui per esplorare la ricca cultura del. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6118667/6118667/2025-04-24/-di--un--nell-antico-hub-di-via-Agenzia Xinhua