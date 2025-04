Christian Vieri ricoverato alle Maldive Il medico mi ha detto che fischia un polmone

Christian Vieri è stato ricoverato in ospedale alle Maldive durante le vacanze pasquali che l'ex calciatore aveva deciso di trascorrere con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie nelle spettacolari isole tropicali. A raccontare la disavventura è. Milanotoday.it - Christian Vieri ricoverato alle Maldive: "Il medico mi ha detto che fischia un polmone" Leggi su Milanotoday.it Un posto da sogno, ma una vacanza da incubo.è statoin ospedaledurante le vacanze pasquali che l'ex calciatore aveva deciso di trascorrere con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie nelle spettacolari isole tropicali. A raccontare la disavventura è.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Christian Vieri ricoverato alle Maldive: Il medico mi ha detto che fischia un polmone; Christian Vieri ricoverato per un malore, era alle Maldive; Christian Vieri in ospedale alle Maldive, la vacanza finisce con la maschera dell’ossigeno: “Un polmone fischia un po’...”; Disavventura per Christian Vieri alle Maldive: vacanza finita in ospedale; Malore per Christian Vieri in vacanza alle Maldive/ Cos'è successo e come sta.

Riporta ilgiorno.it: Christian Vieri in ospedale alle Maldive, la vacanza finisce con la maschera dell’ossigeno: “Un polmone fischia un po’...” - L’ex bomber di Milan e Inter in viaggio con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, ricoverato con tosse e dolore alle ossa: “Prendo gli antibiotici, è ora di tornare in Italia” ...

Lo riporta lavocedivenezia.it: Christian Vieri ricoverato per un malore, era alle Maldive - Christian Vieri, paura alle Maldive: ricoverato per un problema al polmone. La testimonianza di Costanza Caracciolo ...

Secondo ilsussidiario.net: Malore per Christian Vieri in vacanza alle Maldive/ Cos’è successo e come sta - Malore Christian Vieri: succede durante una vacanza alle Maldive assieme alla famiglia. Intervenuto il dottore, cos'è successo e come sta ora ...