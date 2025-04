Christian Vieri in ospedale paura alle Maldive Un polmone

alle Maldive di Christian Vieri è finita prima del previsto. Bobo ha fatto preoccupare tutti per una foto pubblicata su un lettino d’ospedale, poi ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando che si trattasse di un problema ai polmoni non grave, con il dottore che gli ha consigliato di tornare in Italia. "Tutti mi chiedono come sto — ha spiegato l'ex attaccante di Inter e Milan — Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa". Una sintomatologia che ha provato a far sparire curandosi da solo, assumendo un antipiretico molto comune. “Mi sono detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, ma non è stato così”, ha aggiunto Vieri. Ma la tosse non è migliorata, la voce era bassa e c’era di mezzo anche una difficoltà respiratoria. Per questo Vieri è andato da un medico del posto perché lo visitasse, scoprendo che “uno dei polmoni stava bene, ma l'altro fischiava un po’ — ha aggiunto — Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico”. Liberoquotidiano.it - Christian Vieri in ospedale, paura alle Maldive: "Un polmone..." Leggi su Liberoquotidiano.it La vacanzadiè finita prima del previsto. Bobo ha fatto preoccupare tutti per una foto pubblicata su un lettino d’, poi ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando che si trattasse di un problema ai polmoni non grave, con il dottore che gli ha consigliato di tornare in Italia. "Tutti mi chiedono come sto — ha spiegato l'ex attaccante di Inter e Milan — Sono partito dall'Italia con tosse e doloreossa". Una sintomatologia che ha provato a far sparire curandosi da solo, assumendo un antipiretico molto comune. “Mi sono detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, ma non è stato così”, ha aggiunto. Ma la tosse non è migliorata, la voce era bassa e c’era di mezzo anche una difficoltà respiratoria. Per questoè andato da un medico del posto perché lo visitasse, scoprendo che “uno dei polmoni stava bene, ma l'altro fischiava un po’ — ha aggiunto — Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico”.

