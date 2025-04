Chiambretti Milinkovic Savic non si tocca Napoli Inter Lotta scudetto fino all’ultimo

Chiambretti: «Milinkovic-Savic non si tocca. Napoli-Inter? Lotta scudetto fino all’ultimo»">Nel corso di un’Intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti ha commentato con ironia e lucidità la Lotta scudetto e il valore di Milinkovic-Savic, lanciando anche una frecciatina a chi vorrebbe portarlo via da Torino.«Toglietevi l’idea di prendere Milinkovic-Savic, non siamo il supermercato del Napoli» – ha dichiarato Chiambretti – «Lasciatecelo almeno un altro anno, per noi vale due giocatori: fa il portiere e il centrocampista, visti i lanci di quaranta metri che ricordo faceva solo Rivera».Sulla corsa al tricolore, Chiambretti non si sbilancia, ma evidenzia la variabilità dei giudizi nel calcio:«Oggi sembra che l’Inter sia sgonfia, ma due giorni fa era la più forte di tutti. Napolipiu.com - Chiambretti: «Milinkovic-Savic non si tocca. Napoli-Inter? Lotta scudetto fino all’ultimo» Leggi su Napolipiu.com : «non si»">Nel corso di un’vista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss, il noto conduttore televisivo Pieroha commentato con ironia e lucidità lae il valore di, lanciando anche una frecciatina a chi vorrebbe portarlo via da Torino.«Toglietevi l’idea di prendere, non siamo il supermercato del» – ha dichiarato– «Lasciatecelo almeno un altro anno, per noi vale due giocatori: fa il portiere e il centrocampista, visti i lanci di quaranta metri che ricordo faceva solo Rivera».Sulla corsa al tricolore,non si sbilancia, ma evidenzia la variabilità dei giudizi nel calcio:«Oggi sembra che l’sia sgonfia, ma due giorni fa era la più forte di tutti.

