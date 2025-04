Chiamami col tuo acuto E Guadagnino si mette all’opera

L'opera di Adams non è affatto nuova, visto che risale al 1991, ma lo sembra per un teatro musicale come quello italiano mummificato nella sua eterna ripetizione di "Tosche" e "Traviate": i diversamente giovani come chi scrive ne ricordano anche un paio di esecuzioni, nel 2002 al Comunale di Ferrara e in quello di Modena. Scelta comunque stimolante e molto italiana. Leon Klinghoffer, americano, ebreo e paraplegico, era a bordo dell'Achille Lauro quando la nave fu sequestrata da un commando palestinese nell'85.

