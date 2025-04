Chi riceverà il bonus bollette da 200 euro e quando arriva lo sconto i requisiti e chi sarà escluso

bonus bollette da 200 euro varato dal governo Meloni con il nuovo decreto bollette è rivolto a chi ha un Isee sotto i 25mila euro. Sono esclusi tutti coloro che non hanno un iSee valido. Per qualcuno gli sconti arriveranno già ad aprile, mentre altri dovranno aspettare l'estate. Leggi su Fanpage.it Ilda 200varato dal governo Meloni con il nuovo decretoè rivolto a chi ha un Isee sotto i 25mila. Sono esclusi tutti coloro che non hanno un iSee valido. Per qualcuno gli sconti arriveranno già ad aprile, mentre altri dovranno aspettare l'estate.

