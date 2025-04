Chi paga la sua tomba Papa Francesco spunta il nome del benefattore misterioso italiano famoso e ricco

Papa Francesco, che si terranno alle ore 10 di sabato 26 aprile. Sarà un momento di dolore e tristezza, ma anche un omaggio speciale a un pontefice amato da tutti. In queste ore si sta però parlando nuovamente del benefattore che ha pagato la sepoltura nella basilica Papale di Santa Maria Maggiore.Come scritto nel testamento da Papa Francesco, il benefattore in questione è rimasto anonimo eppure c'è chi sarebbe riuscito a capire di chi si tratta. Sarebbe uno degli italiani più ricchi e famosi, che avrebbe messo di tasca propria i soldi necessari per preparare la tomba del santo padre.Leggi anche: "I suoi soldi a loro". Papa Francesco: l'ultimo gesto prima di morire. Era tutto quello che aveva sul suo contoPapa Francesco e il benefattore per la sepoltura: spunta il nome dell'italiano famosoA soffermarsi sul benefattore di Papa Francesco è stato Affaritaliani.

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali

Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore".

Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore".

