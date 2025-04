Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: il caso di Daniela Ruggi e il ritrovamento in diretta

Nella puntata di mercoledì 23 aprile di Chi? sono stati due i casi ad aver impegnato maggiormente la conduttrice Federica Sciarelli e i suoi inviati. Servizi e analisi su Paolo Filippini e, ma non solo. Ecco cos’è accaduto.La scomparsa di Paolo Filippini: le accuse al gemelloIn studio sono giunte le due sorelle di Paolo Filippini, che per anni hanno vissuto una situazione terribile. L’uomo scomparso, per il quale si teme il peggio, era vessato ormai da tempo dal fratello gemello, Luca. I due vivevano insieme ma il clima era tutt’altro che fraterno.Luca lo minacciava di continuo, riportano le due, essendo soggetto spesso a scatti d’ira. Pare inoltre assillasse Paolo per ottenere somme di denaro ingenti. Le due spiegano come Paolo avesse deciso di dire basta, liquidando la propria parte della casa e scappando altrove.