Chi è Luis Antonio Tagle il cardinale più mediatico tra i papabili parla filippino inglese italiano spagnolo e francese

Sorridente , empatico , mediatico . Sessantotto anni ancora da compiere, il gesuita Luis Antonio Tagle è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere a papa Francesco . E con il defunto Pontefice condivide la vicinanza agli ultimi , agli emarginati , tanto da essere ormai comunemente definito ' il Bergoglio asiatico '. Lo testimonia il successo in rete dei suoi discorsi , come l'invettiva.

Testa a testa tra Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. Secondo i bookmaker la sfida per diventare il prossimo Papa sarà tra il cardinale italiano, attuale segretario di Stato vaticano, con il 35% di possibilità di salire al soglio pontificio e quello filippino, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, con il 25% (SPECIALE ADDIO PAPA FRANCESCO). Per la prima volta si inserisce nell’inevitabile totoPapa anche l'intelligenza artificiale, che si affianca così alle le agenzie di scommesse ... 🔗tg24.sky.it

Viene "dai confini del mondo" come papa Francesco, non è troppo giovane e sarebbe la figura ideale per promuovere l'espansione della chiesa cattolica in Asia. Il nome di Luis Antonio Gokim Tagle, cardinale filippino, è tra i favoriti nel prossimo conclave che arriva dopo la morte di Bergoglio. Un... 🔗today.it

Luis Antonio Gokim Tagle, nato a Manila nel 1957, è un cardinale filippino soprannominato il "Francesco asiatico" per la sua vicinanza a Bergoglio, con cui ha condiviso anche molte posizioni: ad esempio la contrarietà all'aborto e l'apertura agli omosessuali. È tra i favoriti a diventare il prossimo Papa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

