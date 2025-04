Chi è il cardinal Marengo un cuneese dalle steppe della Mongolia

della Consolata, prefetto apostolico di Ulan Bator in Mongolia, nativo di Cuneo, ma torinese d'adozione. Giorgio Marengo, classe 1974, è il cardinale di quella infinitesimale porzione di Chiesa che conta circa 1.600 battezzati su 3,2 milioni di abitanti sparpagliati in un territorio di oltre un milione e mezzo di chilometri quadrati, una terra di grandi steppe e contrasti climatici e urbanistici. Nello Stato dell'Asia orientale incastonato tra due giganti come Cina e Russia, i cattolici sono meno dell'1%. "Ma il Santo Padre ha fatto breccia nei cuori" quando venne in visita nella capitale, nell'autunno del 2023. E la morte di Papa Francesco ha gettato nello sconforto anche una delle periferie più estreme e povere del mondo. "È stato proprio il presidente della Repubblica, Ukhnaagiin Khurelsukh, a far pervenire per primo le sue condoglianze", racconta il porporato. Agi.it - Chi è il cardinal Marengo, un cuneese dalle steppe della Mongolia Leggi su Agi.it AGI - MissionarioConsolata, prefetto apostolico di Ulan Bator in, nativo di Cuneo, ma torinese d'adozione. Giorgio, classe 1974, è ile di quella infinitesimale porzione di Chiesa che conta circa 1.600 battezzati su 3,2 milioni di abitanti sparpagliati in un territorio di oltre un milione e mezzo di chilometri quadrati, una terra di grandie contrasti climatici e urbanistici. Nello Stato dell'Asia orientale incastonato tra due giganti come Cina e Russia, i cattolici sono meno dell'1%. "Ma il Santo Padre ha fatto breccia nei cuori" quando venne in visita nella capitale, nell'autunno del 2023. E la morte di Papa Francesco ha gettato nello sconforto anche una delle periferie più estreme e povere del mondo. "È stato proprio il presidenteRepubblica, Ukhnaagiin Khurelsukh, a far pervenire per primo le sue condoglianze", racconta il porporato.

Cosa riportano altre fonti

(Adnkronos) – "Al Santo Padre vanno tutti i nostri pensieri. Come feci per Giovanni Paolo II, prego per papa Francesco”. Il cardinale Peter Turkson, cancelliere della Pontificia accademia delle scienze, all’Adnkronos dice che “la cosa principale da fare ora e’ pregare per la guarigione del Pontefice. Dobbiamo ricordare il fatto che la Chiesa è sempre […] L'articolo Papa, cardinal Turkson: “Dimissioni? Preghiamo per sua guarigione” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Parte la nuova scuola di sensibilizzazione socio-politica "Mario Fani", promossa dalla diocesi di Viterbo e che può contare sulla collaborazione dell'Università della Tuscia, dell'istituto universitario Progetto uomo e dell'istituto teologico San Pietro. Il primo corso, dal titolo "La... 🔗viterbotoday.it

(Adnkronos) – "Ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza della polmonite bilaterale, con tutte le conseguenze. Avevo qualche anno di meno del Santo Padre ma grazie a Dio mi sono rimesso. Io sono abbastanza ottimista, penso che il Papa ne possa uscire". Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, fu colpito da una […] 🔗periodicodaily.com

Chi è il cardinal Marengo, un cuneese dalle steppe della Mongolia; Giorgio Marengo, un cuneese nel prossimo Conclave. Chi è il cardinale missionario in Mongolia; Chi è Giorgio Marengo, cardinale cuneese tra gli elettori del nuovo Papa: gli studi al classico, la passione per la scherma, le missioni in Mongolia. 🔗Ne parlano su altre fonti