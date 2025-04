Notizie.com - Chi è Angelo Becciu, il cardinale sardo coinvolto nello scandalo di Londra: “Nessuna volontà di estromettermi dal conclave”

“Tutti i cardinali sono invitati alle Congregazioni generali. Per ilne parliamo in un altro momento: ora c’è il funerale del Papa da celebrare”. Chi è, ildi: “didal” (ANSA FOTO) – Notizie.comHa risposto così nelle scorse ore il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing con i media in merito alla presenza o meno al voto in Cappella Sistina per ildel.In questi giorni si fa molto parlare del. Nelle scorse ore si è tenuta la seconda Congregazione generale dei cardinali per la preparazione dei funerali di papa Francesco e del successivo. Ma chi è? Il 76enne originario di Pattada, in provincia di Sassari, è stato creatoil 28 giugno 2018 dallo stesso Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile 2025.