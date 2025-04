Europa.today.it - Chi c'è dietro i mega parchi eolici nei mari italiani

Leggi su Europa.today.it

L'orizzonte potrebbe presto cambiare: in vista ci sono migliaia di pale eoliche. Ancora è tutto sulla carta, ma il futuro delle energie rinnovabili in Italia sembra anche passare per l'eolico offshore. Centinaia di progetti depositati al ministero dell'Ambiente prevedono di costruire enormi.