Che Dio ci aiuti Liliana 17 again o la Coppa Italia La tv del 24 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 24 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Che Dio ci aiuti", con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino.Verranno proposti due episodi dal titolo "Fuori dal mondo" e "Mai abbastanza". Nel primo, alla Casa del Sorriso è appena arrivata Suor Costanza accompagnata da un'ambulanza! La suora accampa spiegazioni, ma Azzurra non è convinta forse c'entra col caso di puntata, che vede coinvolta una giovane novizia.Nel secondo, bussano alla porta della casa-famiglia. Azzurra va ad aprire e si trova davanti Rosa, sua sorella, insieme al compagno e a una bimba. Non è solo una visita di cortesia, Rosa ha bisogno di qualche consiglio sulla sua situazione familiare, ma Azzurra è certa che la sorella non le stia dicendo tutta la verità.

