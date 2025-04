Che cosa sappiamo del italiana arrestata in Guinea Bissau c entra la Cina

C'è anche un'italiana tra le donne che lo scorso fine settimana sono state arrestate dalle autorità della Guinea-Bissau, dopo che si erano verificati alcuni atti vandalici contro le miniere di zircone gestite da società cinesi attorno al villaggio di Nhinquin, a Varela, vicino al confine con il Senegal. L'attivista e imprenditrice Valentina Cirelli Agwineriün, di padre italiano e madre Guineana, è piuttosto nota nell'area: risiede lì da circa vent'anni con il padre novantenne, insieme gestiscono un hotel e hanno dato vita a diversi progetti con i bambini e per l'educazione. Secondo fonti della Farnesina Cirelli è in stato di arresto presso "il ministero dell'Interno, ma non le è stato contestato alcun reato". Gli avvocati Guineani che la difendono hanno spiegato all'agenzia di stampa portoghese Lusa di aver cercato di contattare l'imprenditrice, ma di non essere stati autorizzati e la polizia non gli avrebbe fornito alcuna motivazione.

