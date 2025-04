Champions League le 2 semifinali tra Inter e Barcellona in chiaro su Nove e Tv8

Champions League rientra tra gli eventi sportivi di Interesse e rilevanza nazionale da garantire obbligatoriamente in TV in chiaro. Con l'Inter approdata al penultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, ecco da chi saranno trasmesse le due attese partite (andata e ritorno) tra la squadra nerazzurra e il Barcellona.

Barcellona-Inter, semifinale d'andata in chiaro sul Nove

Il nodo, poi sciolto, riguardava la semifinale d'andata di mercoledì 30 aprile. Rientrando tra i match in esclusiva su Prime Video, la piattaforma streaming – non potendo consentire la visione in chiaro – ha siglato un accordo con Warner Bros. Discovery, che garantirà l'incontro sul Nove.

Anche il prepartita di Prime Video sarà disponibile sul canale WBD, in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come Montjuic, di Barcellona.

