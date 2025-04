Champions League in tv Barcellona Inter in chiaro il 30 aprile ecco dove vederla

Barcellona-Inter, semifinale di Champions League, sarà trasmessa in chiaro mercoledì 30 aprile 2025 sul Nove. Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta la semifinale d'andata tra nerazzurri e blaugrana, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00 eccezionalmente in chiaro sul Nove. L'Inter è in piena volata scudetto con il Napoli di Antonio Conte. Il Barcellona potrebbe dover fare a meno della sua punta, Robert Lewandowski, che è infortunato. Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come 'Montjuic', di Barcellona.

