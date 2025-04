Champions League BARCELLONA INTER by Prime Video in diretta in chiaro sul NOVE

diretta sul NOVE la semifinale di UEFA Champions League BARCELLONA-INTER resa disponibile da Prime Video L'accordo consente a tutti i tifosi italiani di avere accesso a uno dei match più "caldi" della stagione La copertura, inclusi pre e post-partita, sarà live MERCOLEDÌ 30 APRILE DALLE 19:30 SUL NOVE Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d'andata di UEFA Champions League tra INTER e BARCELLONA, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE. Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul NOVE dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come "Montjuic", di BARCELLONA.

