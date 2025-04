Cesenatico tornano per estate i concerti al alba più amati della riviera

concerti all'alba in spiaggia a Cesenatico rimane uno degli appuntamenti più amati della stagione estiva romagnola. E finalmente si avvicina il primo appuntamento in calendario per quest'anno.Il primo concerto si tiene il 29 giugno alle 6 del mattino al bagno Conti dove Gloria.

