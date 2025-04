Cesena Sassuolo Mignani Neroverdi senza motivazioni Con la testa libera possono essere ancora più pericolosi

Cesena è pronto a tornare in campo contro il Sassuolo, calcio d'inizio venerdì 25 aprile alle 20:30 allo stadio Manuzzi. Nel giorno di Pasquetta il derby Modena-Cesena è stato rinviato per la morte di papa e si recupererà il 13 maggio. Il. Today.it - Cesena-Sassuolo, Mignani: "Neroverdi senza motivazioni? Con la testa libera possono essere ancora più pericolosi" Leggi su Today.it Quando mancano solo cinque giornate alla fine ilè pronto a tornare in campo contro il, calcio d'inizio venerdì 25 aprile alle 20:30 allo stadio Manuzzi. Nel giorno di Pasquetta il derby Modena-è stato rinviato per la morte di papa e si recupererà il 13 maggio. Il.

