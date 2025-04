Cercare se stessi fin da adolescenti a scuola La Palmezzano vara il piano ’Benessere in classe’

scuola media Marco Palmezzano ha avviato il progetto ‘Benessere in classe’, un’iniziativa che coinvolge tutte le classi dell’istituto con un’ora settimanale dedicata all’equilibrio psicologico degli studenti.L’attività ha come obiettivo quello di supportare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti nel migliorare la loro armonia emotiva e relazionale. E nasce dalla collaborazione tra l’istituto comprensivo ‘Irene Ugolini Zoli’ e la cooperativa Paolo Babini, con il sostegno dell’impresa sociale ‘Con i Bambini’. "Abbiamo cominciato attivando uno sportello psicologico nelle scuole dell’infanzia – spiega Veronica Amadori, psicoterapeuta del progetto (al centro nella foto; a destra la pedagogista Ilaria Monti) –. Con il sostegno di alcuni bandi, siamo riusciti ad autofinanziarci. La dirigente della scuola media, Annalisa Fiorini (a sinistra nella foto), vedendo i benefici dell’attività ha deciso di investirci offrendo ore di supporto emotivo". Ilrestodelcarlino.it - Cercare se stessi fin da adolescenti (a scuola). La Palmezzano vara il piano ’Benessere in classe’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lamedia Marcoha avviato il progetto ‘Benessere in, un’iniziativa che coinvolge tutte le classi dell’istituto con un’ora settimanale dedicata all’equilibrio psicologico degli studenti.L’attività ha come obiettivo quello di supportare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti nel migliorare la loro armonia emotiva e relazionale. E nasce dalla collaborazione tra l’istituto comprensivo ‘Irene Ugolini Zoli’ e la cooperativa Paolo Babini, con il sostegno dell’impresa sociale ‘Con i Bambini’. "Abbiamo cominciato attivando uno sportello psicologico nelle scuole dell’infanzia – spiega Veronica Amadori, psicoterapeuta del progetto (al centro nella foto; a destra la pedagogista Ilaria Monti) –. Con il sostegno di alcuni bandi, siamo riusciti ad autofinanziarci. La dirigente dellamedia, Annalisa Fiorini (a sinistra nella foto), vedendo i benefici dell’attività ha deciso di investirci offrendo ore di supporto emotivo".

