Dilei.it - Ceramiche senza tempo, tra arte classica e design

Leggi su Dilei.it

Nato da radici italiane ma cresciuto a Londra, Giuseppe Parrinello è un artista eer che ha fatto della contaminazione il cuore del suo linguaggio. Le sue opere nascono da un dialogo continuo tra passato e presente, dove l’eco dell’antichitàsi mescola a forme domestiche e funzionali. La sua estetica è un equilibrio sottile tra artigianato e, tra oggetto d’uso e oggetto da contemplare: non a caso, lui stesso descrive il suo lavoro come “un matrimonio di stili”.Ogni pezzo viene prodotto a mano in edizione limitata, e porta con sé un’impronta unica, quasi rituale. Non si tratta di semplici oggetti: sono frammenti di memoria, manufatti che sembrano provenire da unsospeso.Nel corso degli anni Giuseppe ha collaborato con nomi come Penhaligon’s, Christie’s, Aesop e Gergei Erdei, portando la sua visione poetica all’interno di contesti diversi, sempre fedele a un’estetica che rielabora il classicomai banalizzarlo.