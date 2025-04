C’era un sudamericano era un prete della periferia diceva che tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera Jovanotti ricorda Papa Francesco durante il live di Roma

durante la tappa Romana di martedì 22 aprile, Jovanotti ha reso omaggio a Papa Francesco. Molto legato al Pontefice, scomparso il giorno precedente, ha scelto proprio la prima data del tour nella Capitale per ricordarlo pubblicamente. Le sue parole sono arrivate dopo la decisione di posticipare il concerto del 26 aprile come segno di rispetto per i funerali. La Messa esequiale si terrà sul sagrato della basilica di San Pietro alle ore 10.A un certo punto dello show, scorgendo una bandiera dell'Argentina tra il pubblico, ha colto l'occasione per ricordare il Papa. "C'è un altro, c'è un altro sudamericano innamorato della poesia che un giorno ha detto una cosa, ha detto: 'tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera'", ha esordito il cantante. Poi ha proseguito: "Era un prete, un prete di periferia, si chiamava Francesco.

