Centri commerciali aperti anche per la festa di Liberazione Così si svilisce il lavoro

festa che non c’è più a discapito delle logiche commerciali e dello svilimento del lavoro sempre e comunque. Filcams Cgil Lecce, attraverso la segretaria generale Daniela Campobasso, critica la scelta delle grandi catene di tenere aperti i Centri commerciali anche nel. Lecceprima.it - Centri commerciali aperti anche per la festa di Liberazione: “Così si svilisce il lavoro” Leggi su Lecceprima.it LECCE – Il senso dellache non c’è più a discapito delle logichee dello svilimento delsempre e comunque. Filcams Cgil Lecce, attraverso la segretaria generale Daniela Campobasso, critica la scelta delle grandi catene di tenerenel.

