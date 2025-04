C è ok dal Ministero stanziati i fondi per il nuovo studentato di Castelfranco

Castelfranco Veneto avrà il suo studentato, circa trenta posti letto per studenti fuori sede che saranno realizzati all’interno del complesso “Canaletto”, riservati a studenti italiani e stranieri iscritti al Conservatorio Agostino Steffani. L'ok ufficiale è arrivato martedì scorso, 22 aprile, da. Trevisotoday.it - C'è l'ok dal Ministero, stanziati i fondi per il nuovo studentato di Castelfranco Leggi su Trevisotoday.it Veneto avrà il suo, circa trenta posti letto per studenti fuori sede che saranno realizzati all’interno del complesso “Canaletto”, riservati a studenti italiani e stranieri iscritti al Conservatorio Agostino Steffani. L'ok ufficiale è arrivato martedì scorso, 22 aprile, da.

