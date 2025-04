Catania via Di Prima giovane sorpreso con dosi di marijuana già pronte alla vendita

Prima, ha scorto un ragazzo a bordo di uno scooter, parcheggiato in prossimità del marciapiede. L’atteggiamento guardingo e l’evidente nervosismo manifestato alla vista dell’equipaggio, hanno insospettito i militari che, perciò, hanno deciso di procedere immediatamente al controllo.Fermato e messo in sicurezza, il 23enne ha continuato ad assumere un comportamento insofferente accompagnato da un forte odore che proveniva dalla sua giacca, riconducibile a sostanza stupefacente, che ha subito fatto comprendere ai Carabinieri il motivo di quell’irrequietezza. Dayitalianews.com - Catania, via Di Prima: giovane sorpreso con dosi di marijuana già pronte alla vendita Leggi su Dayitalianews.com I militari del Nucleo Radiomobile hanno individuato e denunciato un 23enne catanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.Erano circa le 21,30 quando la “gazzella”, che stava percorrendo via Giovanni Di, ha scorto un ragazzo a bordo di uno scooter, parcheggiato in prossimità del marciapiede. L’atteggiamento guardingo e l’evidente nervosismo manifestatovista dell’equipaggio, hanno insospettito i militari che, perciò, hanno deciso di procedere immediatamente al controllo.Fermato e messo in sicurezza, il 23enne ha continuato ad assumere un comportamento insofferente accompagnato da un forte odore che proveniva dsua giacca, riconducibile a sostanza stupefacente, che ha subito fatto comprendere ai Carabinieri il motivo di quell’irrequietezza.

