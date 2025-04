Quotidiano.net - Casini e papa Francesco: "Moderno e rigoroso. Lascia una Chiesa vitale"

De RobertisPier Ferdinando, senatore eletto nelle liste del Pd e ex presidente della Camera, cheal suo successore?"È unache, per alcuni versi, ha subito un processo di destrutturazione per stare al passo con i tempi, ma nello stesso tempo è unache si apre alle tematiche tipiche di una società moderna".C’era molta attesa, tra le altre cose, a nuove regole per i divorziati risposati e in generale sulla sessualità."Il merito delladiè stato di averle affrontate. In realtà a imporle è stato il calendario del tempo. Cinquant’anni fa se ne parlava meno e lain qualche modo poteva ignorarle, adesso in ogni famiglia cattolica c’è un divorziato e il tema, come altri, va considerato".E il successore di, chiunque sarà, non potrà eludere certe domande.