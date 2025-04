Casertana in Sicilia senza tifosi sabato allenamento a porte aperte al Pinto

tifosi della Casertana nella delicatissima trasferta di Trapani. La Prefettura Siciliana ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta, impedendo così ai supporter rossoblù di seguire la propria squadra nell'ultima e decisiva giornata di campionato. Una decisione inaspettata, soprattutto considerando che all'andata era stato permesso ai tifosi granata di presenziare allo stadio Pinto e che non si sono mai registrati episodi di violenza tra le due tifoserie.allenamento a porte aperte: il calore del Pinto prima della battagliaLa risposta della tifoseria non si è fatta attendere. sabato mattina alle ore 9, lo stadio Pinto aprirà le porte per l'ultima seduta di rifinitura pre-Trapani. L'iniziativa, promossa dalla società, permetterà ai tifosi di far sentire tutto il loro affetto ai calciatori e allo staff prima della partenza per la Sicilia.

