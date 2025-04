Caserta chiude il primo trimestre del 2025 con la chiusura di 1525 imprese

Caserta nel primo trimestre del 2025. Secondo i dati forniti da Unioncamere e InfoCamere, la differenza tra nuove iscrizioni e cessazioni di attività si attesta a -26 unità, con un tasso di crescita praticamente nullo (-0. Casertanews.it - Caserta chiude il primo trimestre del 2025 con la chiusura di 1525 imprese Leggi su Casertanews.it Si mantiene in equilibrio il tessuto imprenditoriale della provincia dineldel. Secondo i dati forniti da Unioncamere e InfoCamere, la differenza tra nuove iscrizioni e cessazioni di attività si attesta a -26 unità, con un tasso di crescita praticamente nullo (-0.

